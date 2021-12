La definizione e la soluzione di: È dolce in gelateria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GI

Curiosità : e dolce in gelateria

insuccessi e successivi perfezionamenti arrivò a Parigi, dove aprì nel 1686 il Café Procope, considerato forse la prima gelateria vera e propria. In seguito ... Significato gi

gi s. f. o m. (radd. sint.). – Nome della consonante G, settima lettera dell’alfabeto italiano, e del segno che la rappresenta. sarcofago sar'k?fago s. m. dal lat. sarcophagus, gr. sarkophágos, propr. 'che mangia, che consuma la carne' pl. -gi o -ghi. - archeol. urna sepolcrale, per lo più decorata e monumentale: un s. etrusco arca. ? bara, cassa da morto, cenotafio, feretro. ? sepolcro, tomba. ? CASSA Definizione Treccani

