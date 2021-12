La definizione e la soluzione di: Dire qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIATARE

Curiosità : Dire qualcosa

('altro', 'diverso') e ????e?? ('io parlo'), con il significato di 'dire qualcosa di bello e diverso dal senso letterale'. Nell'allegoria, un concetto ...

Altre definizioni con dire; qualcosa; Interdire ; Come dire mai usato; Obbedire ... a Cupido; Un modo sgarbato di dire prendi!; Chi lo apre cerca qualcosa da mangiare; Arrabattarsi in tutti i modi per ottenere qualcosa ; Prefisso che indica qualcosa di nascosto e oscuro; Come qualcosa che è d ostacolo; Cerca nelle Definizioni