La definizione e la soluzione di: I dinosauri lo sono da millenni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESTINTI

Curiosità : I dinosauri lo sono da millenni

Disambiguazione – "Dinosauri" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Dinosauri (disambigua). I dinosauri (Dinosauria Owen, 1842) sono un gruppo ...

Altre definizioni con dinosauri; sono; millenni; Il Park in cui tornavano in vita i dinosauri ; Film di Spielberg con i dinosauri ; sono uguali nel perimetro; Tali sono certe Opere benefiche; Lo sono gli angoli di 90 gradi; Quelli per la pelle sono i più cari; Si formano nei millenni ; L'anno del cosiddetto millenni um bug; Il Medio durò un millenni o; Il millenni um nota astronave di Star Wars; Cerca nelle Definizioni