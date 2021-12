La definizione e la soluzione di: Dimora di pastori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPANNA

Curiosità : Dimora di pastori

è un dimora storica nel Derbyshire, in Inghilterra, a pochi chilometri dalla cittadina di Bakewell. Costruito a partire dal XVI secolo da Bess di Hardwick ... Significato capanna

capanna s. f. lat. tardo capanna. – 1. Piccola costruzione fatta di frasche, abitazione di persone o di bestiame: i pastori abitano spesso nelle c. con i loro greggi; tetto a capanna, a due spioventi. Per estens., abitazione umile: gente che abita in povere CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA capanna s. f. lat. tardo capanna. - 1. a. piccola costruzione di frasche, canne o paglia, per rifugio o abitazione di persone o di bestiame capanno, casotto. ? asilo, baita, bivacco, rifugio. 3. edil. costruzione in muratura, dove si ripongono il fieno per l'inverno e gli attrezzi agricoli capanno, fienile, ricovero, riparo, rustico. Definizione Treccani

Altre definizioni con dimora; pastori; Casa signorile, nobile dimora ; Avere dimora , abitare; Non hanno fissa dimora ; Non hanno stabile dimora ; Li temono i pastori ; pastori di greggi; Un musicista come Jaco pastori us; Stabilimenti in cui si pastori zza e si chiarifica; Cerca nelle Definizioni