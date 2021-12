La definizione e la soluzione di: Difettano al misero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AGI

Curiosità : Difettano al misero

inventiva, carattere, talento nel disegno e nobiltà, tutte qualità che gli difettano (...) Monsieur Hallé, siete di una insulsaggine e di una monotonia insopportabili ...

Altre definizioni con difettano; misero; Non difettano in statura; Li sottomisero i conquistatori spagnoli; misero , infelice; Quelle di Stana commisero omicidi in Lombardia; Meschino, misero ; Cerca nelle Definizioni