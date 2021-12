La definizione e la soluzione di: Il decimo mese dell anno abbreviazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OTT

Curiosità : Il decimo mese dell anno abbreviazione

alterni. Inizialmente il mese intercalare era inserito con lo schema: anno normale, anno con mercedonio di 22 giorni, anno normale, anno con mercedonio di ...

