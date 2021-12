La definizione e la soluzione di: Con i punti nell alfabeto Morse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LINEE

Curiosità : Con i punti nell alfabeto Morse

Il codice Morse, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad ...

Altre definizioni con punti; nell; alfabeto; morse; Così son detti i punti di accesso nelle ZTL urbane; Linea minore che tocca due punti su una superficie; Il punti no nero al centro dell iride; Taccuino per prendere appunti ; Una pianta molto usata nell a medicina popolare; Le prime nell ippodromo; Sono pari nell a Juve; Ha la lupa nell o stemma; Le estreme dell alfabeto ; Una vocale dell alfabeto greco; Precede l omega nell alfabeto greco; Si succedono nell alfabeto ; È borghese in un romanzo di Guido morse lli; Con i punti nell'alfabeto morse ; Il morse realizzato nel 1837; Samuel morse lo brevettò nel 1837;