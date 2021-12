La definizione e la soluzione di: Comprende anche il Niger e il Ciad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AFRICA

Curiosità : Comprende anche il Niger e il Ciad

con il Ciad, a sud con la Nigeria e il Benin e a ovest con il Burkina Faso e il Mali. Deve il suo nome al fiume Niger che l'attraversa. La capitale è Niamey ...

