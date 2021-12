La definizione e la soluzione di: Come un fiume uscito dagli argini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STRARIPATO

Curiosità : Come un fiume uscito dagli argini

argini a Landrona di fronte a Cortellazzo si scaricò in mare in quel porto che, per la pendenza dei terreni, costituiva il naturale sfocio del fiume. ... Significato straripato

straripare v. intr. der. del lat. ripa «riva», col pref. da cui esca il liquido sovrabbondante: riempie la vasca del bagno fino a farla straripare (N. Ginzburg). In senso fig., soprattutto con riferimento a moti dell’animo, a sentimenti . del lat. ripa 'riva', col pref. stra- aus. essere o avere. - 1. uscire dagli argini o dalle rive: molti fiumi sono straripati o hanno straripato debordare, non com. esondare, non com. slabbrare, spagliare, non com. straboccare, non com. traboccare, tracimare. 2. fig. a. essere Definizione Treccani

