È circondata da sabbia

Soluzione 4 lettere : OASI

Curiosità : e circondata da sabbia

L'uomo della sabbia (Der Sandmann) è un racconto di E.T.A. Hoffmann del 1815, inserito nella raccolta Notturni. È un racconto ...

òa?i s. f. dal lat. tardo oasis, gr. ?as??, voce di origine egiziana. – 1. Area, generalmente di limitata estensione, situata in un territorio desertico, nella quale, per la presenza di acqua (di solito proveniente da falde sotterranee affioranti), è possibile lo sviluppo di vegetazione, e perciò oasi '?azi s. f. dal lat. tardo oasis, gr. óasis, voce di origine egiziana. - 1. geogr. area situata in un territorio desertico, nella quale, per la presenza di acqua, è possibile lo sviluppo di vegetazione. 2. fig. a. luogo, momento e sim. piacevole, confortevole, rilassante: la tua casa Definizione Treccani

