La definizione e la soluzione di: In Cina, campo di lavoro e riabilitazione per criminali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAOGAI

Curiosità : In Cina, campo di lavoro e riabilitazione per criminali

all'USP Florence (alta sicurezza) e di un campo di lavoro fa parte del complesso penitenziario che prende il nome di Florence Federal Correctional Complex ... Significato laogai

Definizione Treccani

Altre definizioni con cina; campo; lavoro; riabilitazione; criminali; Il foglietto nei medicina li; L argomento dei libri per gli appassionati di cucina ; L orecchio in medicina ; Specialità della cucina milanese; Quella arbitrale scende in campo ; Il Tesla studioso serbo in campo elettromagnetico; campo di concentramento anche detto Auschwitz II; campo che... contiene parole di significato affine; Il capolavoro di Michelangelo in San Pietro; Lo sono i giorni di lavoro ; Chi assume lo è di lavoro ; I compiti che si hanno sul lavoro ; Tra gli specialisti della riabilitazione fisica; Medico specializzato in riabilitazione ; Una sfera che viene impiegata per la riabilitazione ; Un medico specialista in riabilitazione motoria; Ricerca criminali in tutto il mondo sigla; Delinquenti, criminali ; Gruppi criminali che compiono reati ambientali; Spazzata via... come una banda di criminali ; Cerca nelle Definizioni