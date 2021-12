La definizione e la soluzione di: C è chi la usa con il bastone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAROTA

Curiosità : C e chi la usa con il bastone

in concomitanza con la diffusione del bastone da passeggio. Poco dopo l'introduzione sul mercato divenne popolare anche come "bastone porta accessori": ...

Altre definizioni con bastone; bastone cerimoniale del re, simbolo del suo potere; bastone molto lungo; Si dice che i figli ne siano il bastone ; Colpi di bastone ; Cerca nelle Definizioni