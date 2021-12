La definizione e la soluzione di: Che è lasciato in totale abbandono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DERELITTO

Curiosità : Che e lasciato in totale abbandono

capoluogo lombardo. Costruito nel 1912, l'albergo è stato chiuso nel 1968 e lasciato in totale abbandono, necessitando per il film un'opera di ricostruzione ... Significato derelitto

derelitto agg. e s. m. (f. -a) dal lat. derelictus, part. pass. di derelinquere – Abbandonato, anche come vero e proprio participio: l’Evangelio e i dottor magni Son derelitti (Dante). Oggi riferito solo a persona, rimasta o lasciata sola, priva di appoggi e derelitto agg. dal lat. derelictus, part. pass. di derelinquere 'abbandonare'. - che è abbandonato, privo di aiuti e per lo più anche nell'indigenza abbandonato, lett. negletto, trascurato. Definizione Treccani

