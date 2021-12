La definizione e la soluzione di: Che crea un contrasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANTITETICO

Curiosità : Che crea un contrasto

capelli sono di un rosso molto delicato, raccolti in modo seducente. Le braccia e le gambe sono magre e delicate. Tutto ciò crea un contrasto evidente con ... Significato antitetico

antitètico agg. dal lat. tardo antitheticus, gr. ??t??et???? (pl. m. -ci). un’antitesi; contrario, opposto: termine, momento a.; due caratteri a.; le tue idee sono a. alle mie. ? Avv. antiteticaménte, in modo antitetico, in antitesi: noi due la pensiamo antitetico anti't?tiko agg. dal lat. tardo antitheticus, gr. antithetikós pl. m. -ci. - che è in antitesi o comprende in sé un'antitesi, con la prep. a o assol.: la tua opinione è a. alla mia; due riscontri a. antinomico, contraddittorio con, contrastante con, in antitesi, Definizione Treccani

Altre definizioni con crea; contrasto; Il dolce crea m; crea per le case di moda; Un luogo ricrea tivo in cui incontrarsi tra amici; Il Sergio disegnatore toscano, crea tore di Bobo; Il contrasto fra calciatori; Animato contrasto verbale; contrasto , disputa; Pontefice eletto in contrasto con quello ufficiale; Cerca nelle Definizioni