Soluzione 5 lettere : SCOPE

Curiosità : I cavalli delle... streghe

Un cavallo per la strega (The pale horse) è uno dei romanzi gialli di Agatha Christie, stampato dalla Arnoldo Mondadori Editore nella collana Il giallo ... Significato scope

scópa s. f. lat. pop. scopa, lat. class., al plur., scopae -arum «granata», der. di nome del brugo; s. delle streghe, altro nome dello scopazzo. È detto inoltre terra di scopa (o di brughiera) un tipo di terriccio usato dai giardinieri. 2. a. Arnese per spazzare sorgo 'sorgo s. m. lat. Sy?ricum o ?Suricum granum 'grano di Siria' pl. -ghi. - bot. nome di piante graminacee coltivate per ricavarne materiale per la fabbricazione di scope e spazzole melica, saggina. Definizione Treccani

