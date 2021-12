La definizione e la soluzione di: Caratterizza la persona che non medita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SUPERFICIALITÀ

Curiosità : Caratterizza la persona che non medita

che medita un altro inganno ai danni del compare, lo consiglia di sfidarlo seduta stante. Mentre Andrew si apposta, Toby decide di non consegnare la missiva ...

Altre definizioni con caratterizza; persona; medita; caratterizza te da un verde manto al suolo; caratterizza chi si comporta con valore; caratterizza una trasmissione non in diretta; E caratterizza to da scarsissime precipitazioni; Controllare di persona ; Un persona ggio di Verne; Un persona ggio di Enzo Braschi in Drive in; Si effettuano quando una persona manca da casa; C è il colposo e il premedita to; Assorte in medita zione; medita ta o cresciuta; Si pratica con esercizi di medita zione; Cerca nelle Definizioni