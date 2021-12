La definizione e la soluzione di: Il cantautore italiano che ha in repertorio "Come una favola". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RAF

Curiosità : Il cantautore italiano che ha in repertorio Come una favola

gennaio 1996), è un cantautore italiano. È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Il ballo delle incertezze ... Significato raf

RAF. – Sigla di Royal Air Force «Forza aerea reale», denominazione ufficiale ingl. dell’aeronautica militare britannica: una squadriglia, un ufficiale della RAF. CATEGORIA: MILITARIA – INDUSTRIA AERONAUTICA raffaellesca raf:ae'l:eska s. f. femm. sost. dell'agg. raffaellesco. - artist. tipo di decorazione parietale grottesca. Definizione Treccani

