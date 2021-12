La definizione e la soluzione di: Cade sempre due giorni dopo la Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARTEDÌ

Curiosità : Cade sempre due giorni dopo la Pasqua

(se la luna nuova cade in uno dei giorni vietati, il capodanno liturgico si sposta al giorno successivo), e poiché la Pasqua cade esattamente dopo due settimane ...

