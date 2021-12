La definizione e la soluzione di: Arduo da trasportare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PESANTE

Curiosità : Arduo da trasportare

sua detta, il tessuto di jeans è il più facile da manipolare mentre la maglina delle felpe il più arduo. Nonostante questo potere poco offensivo, la sua ...

Altre definizioni con arduo; trasportare; arduo ... per i ciclisti; E' arduo cavarli dal buco; E' arduo toglierli dal buco; arduo da percorrere; Veicolo adatto a trasportare molte persone; Permette di trasportare petrolio via terra; Veicolo per trasportare liquidi; Serie di vagoni usati per trasportare automobili; Cerca nelle Definizioni