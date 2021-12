La definizione e la soluzione di: Si aprono a maggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROSE

Curiosità : Si aprono a maggio

sempreverde, originario di Cina e Giappone, alto fino a 7.5 –9 m, dai fiori profumati che si aprono a maggio. Viburnum tinus spontaneo nella zona mediterranea ... Significato rose

rosé ‹ro?é› agg., fr. der. di rose ». – Rosato, con riferimento a colore di stoffe o, anche come s. m. (vin rosé o più comunem. rosé), per indicare un tipo di vino color rosso chiaro denominato in ital. rosato o CATEGORIA: ALIMENTAZIONE rosé ro'ze agg. fr. der. di rose 'rosa', usato in ital. come agg. e s. m. - ¦ agg. 1. di colore intermedio tra il bianco e il rosso ? ROSA agg. 1. 2. enol. di vino di colore rosso chiaro rosato. ¦ s. m. enol. vino di colore rosso chiaro: un calice di r. rosato. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

