Soluzione 6 lettere : TIMORE

Curiosità : Apprensione

nonostante i violenti attacchi che per diverse ore tennero Badoglio in apprensione, la "28 Ottobre" riuscì a resistere costringendo le forze di ras Cassa ...

