Soluzione 6 lettere : TROADE

Curiosità : Antica regione dell Asia Minore

greco antico: ????t??, Míletos; latino: Miletus) fu una città costiera della Ionia d'Asia, situata nella regione anticamente detta Caria in Asia Minore. Si ... Significato troade

retèo agg. lat. Rhoeteus o Rhoeteius (anche nel sign. estens. di «troiano»), dal sost. neutro Rhoeteum, gr. ????te???, nome antico del promontorio della Troade , poet. – Del promontorio della Troade, sulla riva meridionale dell’Ellesponto, chiamato anticam. Retèo, Definizione Treccani

