La definizione e la soluzione di: L animale che erige dighe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASTORO

Curiosità : L animale che erige dighe

una casa per mangiare. Queste ultime sono generalmente più piccole. L'animale erige le case durante i periodi senza ghiaccio, con picchi di attività tra ...

Altre definizioni con animale; erige; dighe; Un animale come la capra; Femmina di animale atta alla riproduzione; Il nome di un animale in linguistica; Fibra di origine animale usata per fili chirurgici; Costruire, erige re; Il frate che fece erige re la Basilica di Assisi; La erige va il boia; erige re, innalzare; Erige dighe nei fiumi; Animali che sanno costruire dighe ; E' vicina a Bordighe ra; Costruiscono le più semplici dighe ; Cerca nelle Definizioni