La definizione e la soluzione di: Ampio... nel Chietino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VASTO

Curiosità : Ampio... nel Chietino

ferroviaria, posta sulla ferrovia Adriatica, a servizio del comune di San Vito Chietino; è anche capolinea della ferrovia Sangritana, diretta alla vicina città ...

