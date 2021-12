La definizione e la soluzione di: Un Aiace tra gli eroi all assedio di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TELAMONIO

Curiosità : Un Aiace tra gli eroi all assedio di Troia

la guerra di Troia fu una sanguinosa guerra combattuta tra gli Achei e la potente città di Troia, presumibilmente attorno al 1250 a.C. o tra il 1194 a ... Significato telamonio

retèo agg. lat. Rhoeteus o Rhoeteius (anche nel sign. estens. di «troiano»), dal sost. anticam. Retèo, dove, secondo una tarda tradizione letteraria, sarebbe stato sepolto Aiace Telamonio : e la marea mugghiar, portando Alle prode retèe l’armi d’Achille Sovra Definizione Treccani

