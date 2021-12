La definizione e la soluzione di: Accedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ENTRARE

Il Daspo (da D.A.SPO., acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni SPOrtive) è una misura prevista dalla legge italiana al fine di impedire aggressioni ...

entrare (ant. intrare) v. intr. lat. intrare (io zodiacali. Senza il compl. di luogo: entra!, entrate! (a chi bussa o chiede di entrare); entra la Corte!; come sei entrato Nel linguaggio teatrale, presentarsi in scena e prendere entrare lat. intrare io éntro, ecc.. - ¦ v. intr. aus. essere 1. andare dentro, all'interno di un luogo, anche con la prep. in: e. in casa, in acqua accedere, , uscire da, venire fuori da, venire via da. ? Espressioni: fig., entrare in azione agire, muoversi, scendere in campo; fig., entrare in gioco o in azione o in campo o in Definizione Treccani

