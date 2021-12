La definizione e la soluzione di: L abito da cerimonia detto anche marsina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FRAC

Curiosità : L abito da cerimonia detto anche marsina

caratterizzato da un gonnellino plissettato indossato al di sopra di larghi pantaloni alla zuava e marsina nera decorata, ai polsi, da risvolti in pizzo ... Significato frac

frac s. m., fr. dall’ingl. frock, che nel sec. 18° ebbe questo sign.. – Abito maschile da cerimonia, marsina: mettersi il frac o in frac. CATEGORIA: MODA frac s. m., fr. dall'ingl. frock, che nel sec. 18° ebbe questo sign.. - abbigl. abito maschile da cerimonia con giacca a coda di rondine non com. marsina. Definizione Treccani

