La definizione e la soluzione di: ZTL senza traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ZL

Curiosità : ZTL senza traffico

Le zone a traffico limitato, note semplicemente come ZTL, in Italia, sono aree nelle quali viene limitato l'accesso a particolari categorie di veicoli ... Significato zl

