Zona priva di alberi.

Soluzione 6 lettere : RADURA

Curiosità : Zona priva di alberi

con cui una zona da tempo priva di vegetazione o precedentemente non boscata viene ricoperta da alberi e arbusti adatti a quella zona, che di norma sono ... Significato radura

radura s. f. der. di rado1. – Zona dove gli elementi che formano un insieme compatto si fanno radi o più radi: c’è una r. nel tessuto, nel panno; una r. nei capelli, nella barba, nel pelo. Più spesso, e con sign. specifico, spazio di terreno, per lo più prativo, privo o quasi di alberi: accamparsi radura s. f. der. di rado. - spazio di terreno, per lo più prativo, privo o quasi di alberi ant. radore. ? spianata, spiazzo. Definizione Treccani

