La definizione e la soluzione di: La zona d influenza del vescovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIOCESI

Curiosit脿 : La zona d influenza del vescovo

la tolleranza assunse una maggiore importanza. A.路.G.路.D.路.G.路.A.路.D.路.U.路. 猫 una formula massonica abbreviata. La sigla significa: "Alla Gloria del Grande ... Significato diocesi

d茂貌ce?i s. f. dal gr. d?????s??, propr. 芦amministrazione禄, der. di d?????? 芦amministrare禄, passato in lat. nella forma dioecesis. 鈥 1. Nell鈥檃ntichit脿: a. Amministrazione, e pi霉 particolarm. amministrazione pubblica, in Atene e nell鈥橢gitto tolemaico. b. Distretto amministrativo, negli stati dell鈥 metropolitano dal lat. tardo metropolitanus. - 娄 agg. 1. a. che appartiene alla madrepatria, considerata in rapporto alle colonie: Francia m. ? *coloniale, *d'oltremare. , a una grande citt脿: area m. cittadino, urbano. 2. eccles. di chiesa o di diocesi, che 猫 la principale d'una provincia ecclesiastica ? Espressioni: vescovo o patriarca Definizione Treccani

