La definizione e la soluzione di: Il Wolfe di Rex Stout. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERO

Curiosità : Il Wolfe di Rex Stout

Rex Todhunter Stout (Noblesville, 1º dicembre 1886 – Danbury, 27 ottobre 1975) è stato uno scrittore statunitense, capace di unificare due fra i generi ... Significato nero

néro1 agg. lat. niger -gra -grum: v. negro. spazzacamino; come mai è così n. quest’acqua e. In senso proprio, l’uso del colore nero simboleggia l’infelicità, il dolore (e di qui alcuni degli usi fig. che seguono): mi torna nero 'nero lat. niger -gra -grum. - ¦ agg. 1. fis. di corpo che assorbe integralmente la radiazione luminosa che lo investe e della sensazione visiva che tale corpo magia nera pratica magica tendente a procurare il male magia bianca; pecora nera ? ?; uomo nero ? ?. 9. di romanzo, film e sim., che evoca atmosfere cruente piene di mistero e Definizione Treccani

