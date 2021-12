La definizione e la soluzione di: Il West dei cow-boy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FAR

Curiosità : Il West dei cow-boy

Cowboy (disambigua). Cowboy (letteralmente "ragazzo delle vacche", da cow = vacca e boy = ragazzo, in inglese), cioè "bovaro" o mandriano, era un pastore ... Significato far

Neologismi (2008) Far East (far east), loc. s.le m. inv. Estremo Oriente. ? In un’epoca Avete mai pensato di delocalizzare «Per ora no, ma stiamo studiando la situazione nel Far East (per esempio in Thailandia), che però ci sembra troppo complessa da gestire, e nell far da sé meno com. fardasé s. m. calco dell'ingl. do it yourself, non com. - lavoro manuale fatto per passatempo bricolage, do it yourself, fai da te. Definizione Treccani

