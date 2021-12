La definizione e la soluzione di: Le vocali di prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IA

registrazioni di parti vocali memorizzate in un database. I vari sistemi di sintesi vocale si differenziano a seconda delle dimensioni dei campioni vocali memorizzati: ... Significato ia

-ia lat. -ia, gr. -?a. – Suffisso derivativo presente in nomi astratti d’origine latina , la i del suffisso si è combinata con la consonante finale della base, modificandola. La variante con accentazione grecizzante (la sola produttiva nell’italiano moderno) è -ìa. -ia¹ lat. ia, gr. -ía. - Suff. derivativo atono presente in sost. astratti d'origine lat. tratti da agg. astuzia, inerzia, miseria; s'incontra inoltre in nomi e termini di tradizione colta accademia, commedia, metonimia e in numerosi nomi propri geografici Boemia, Germania, Grecia, Italia. Definizione Treccani

