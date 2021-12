La definizione e la soluzione di: Le vocali di Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AE

Curiosità : Le vocali di Dante

caso in cui si incontrano tre vocali atone, di cui la "e" in questione è la vocale centrale. In Dante è generalizzato l'uso di fare dialefe tra la "e" congiunzione ... Significato ae

muscìpulo agg. dal lat. muscipula -ae o muscipulum -i «trappola per topi» (comp. di mus «topo» e tema di capere «prendere»), reinterpretato secondo muscicapo. – In biologia, detto di organismo vegetale capace di catturare mosche o, più generalm., insetti o altri piccoli artropodi, per mezzo di scala s. f. lat. tardo scala -ae nel lat. class. soltanto al plur., scalae -arum, der. di scandere 'salire'. - 1. a. archit., edil. struttura architettonica, costituita da una serie di gradini, che mette in comunicazione piani di diversi livelli, all'interno o all'esterno di un edificio o tra Definizione Treccani

