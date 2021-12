La definizione e la soluzione di: Vive per giorni in una grotta per scopi scientifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SPELEONAUTA

Curiosità : Vive per giorni in una grotta per scopi scientifici

Significato speleonauta

speleonàuta s. m. e f. comp. di speleo- e -nauta, sul modello di acquanauta e sim. (pl. m. -i). – Termine con cui sono talvolta indicati gli speleologi che trascorrono lunghi periodi in ambienti sotterranei. Definizione Treccani

