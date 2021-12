La definizione e la soluzione di: Vive un età di transizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ADOLESCENTE

Curiosità : Vive un eta di transizione

considerato un periodo di transizione tra il Paleolitico e la grande trasformazione che avverrà con il Neolitico. L'uomo del Mesolitico vive sostanzialmente ... Significato adolescente

adolescènte agg. dal lat. adolescens -entis, part. pres. di adolescere a.; spesso sostantivato, un a., una a., i problemi degli adolescenti. Estens., dell’adolescenza, di o da adolescente: in età a.; Luciana aveva una figurina a., quattordici anni adolescente adole'??nte dal lat. adolescens -entis, part. pres. di adolescere 'crescere'. - ¦ agg. 1. che è nell'età dell'adolescenza, e anche di o da adolescente , puerile. adulto, maturo, responsabile. ¦ s. m. e f. chi è nell'adolescenza lett. fanciullo, lett. garzoncello, giovane, lett. giovanetto, lett. giovinetto, ragazzo Definizione Treccani

Altre definizioni con vive; transizione; vive per giorni in una grotta per scopi scientifici; Serie tv in cui un diavolo vive a Los Angeles; La casalinga che vi vive è uno stereotipo; Habitat di un essere vive nte natura, paesaggio; Vivono un'età di transizione ; Cerca nelle Definizioni