La definizione e la soluzione di: Vino rosso siciliano DOCG. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : CERASUOLO DI VITTORIA

Curiosità : Vino rosso siciliano DOCG

Cerasuolo di Vittoria è un vino DOCG siciliano che prende il nome dalla città iblea di Vittoria. È l'unico vino siciliano a godere della suddetta denominazione ... Significato cerasuolo%20di%20vittoria

Definizione Treccani

Altre definizioni con vino; rosso; siciliano; docg; In teologia, l atto divino che realizza l universo; Così può essere detto un vino aspro; Dipende da bevande come vino e birra; Il Corvino re d Ungheria detto il giusto; Il più grosso è quello reticolato; Anatra dal grosso becco; Un grosso bue a pelo lungo delle aree artiche; Noto marchio di sigarette dal colore rosso iconico; I frutti del cappero in siciliano ; Ci ricorda un modo siciliano di preparare la pasta | Giovedì 25 novembre 2021; Vino siciliano molto dolce; Centro petrolifero siciliano ; Vino docg veronese; Vino docg del frusinate: __ del Piglio; Vino d'Asti docg ; Un vino toscano docg di Scansano; Cerca nelle Definizioni