La definizione e la soluzione di: Un vino bianco toscano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GALESTRO

Curiosità : Un vino bianco toscano

consumatori di vino. In Africa e in Asia la cultura vinicola ha avuto un impatto inferiore dovuto a ragioni climatiche e religiose. Il vino bianco è un prodotto ... Significato galestro

galèstro s. m. prob. voce mediterranea. – 1. In petrografia, scisto argilloso (detto anche scisto peninsulare. 2. Denominazione di un vino bianco di bassa gradazione alcolica, leggermente frizzante, prodotto con uve coltivate sui terreni galestrosi della Toscana centrale. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con vino; bianco; toscano; vino rosso siciliano DOCG; In teologia, l atto divino che realizza l universo; Così può essere detto un vino aspro; Dipende da bevande come vino e birra; Il bianco sulla lavagna; Il rapporto semantico fra bianco e candido; Un cane bianco pastore abruzzese; La squadra bianco nera di Torino; Uno stabilimento come quello toscano di Petriolo; Il Sergio disegnatore toscano , creatore di Bobo; Il capoluogo toscano sigla; Lo è un toscano , ma non un fiorentino; Cerca nelle Definizioni