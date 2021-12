La definizione e la soluzione di: Vietare il transito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBARRARE

Curiosità : Vietare il transito

associazioni di passeggeri e gruppi ambientalisti, si è quindi deciso di vietare il transito dei convogli a trazione termica nel passante ferroviario, provvedimento ... Significato sbarrare

sbarrare v. tr. der. di sbarra o, anche, di barra, col pref. s- , e il sole ci entrava dentro, non visto, senza difesa (C. Levi). In araldica, scudo sbarrato, coperto di sbarre in numero di quattro, sei o otto, di smalti diversi (se di sei, le CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI sbarrare v. tr. der. di sbarra o, anche, di barra col pref. s- nel sign. 5. - 1. a. chiudere con una sbarra: s. la porta; un cancello sbarrava l'ingresso e sim., anche fig.: un uomo armato ci sbarrò il passo; con il suo comportamento gli ha sbarrato la carriera bloccare, impedire, intralciare, ostacolare, ostruire. aprire Definizione Treccani

