La definizione e la soluzione di: E vicina a Cefalonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ITACA

Curiosità : E vicina a Cefalonia

stai cercando altri significati, vedi Cefalonia (disambigua). L'isola di Cefalonia (in greco: ?efa?????, Kefalonia) è un'isola greca, la maggiore delle isole ... Significato itaca

itacése (o itacènse) agg. e s. m. e f. dal lat. Ithacensis. – Di Ìtaca, isola greca del mar Ionio ; abitante, nativo di Itaca: Mentre il monocolo pastore etnese, Succiando il femore d’un itacese (Carducci), allusione a Polifemo nell’atto di cibarsi scabro 'skabro agg. dal lat. scaber -bra -brum 'ruvido'. - 1. di superficie, parete e sim., che non è né liscia né uniforme e ? SCABROSO 1. 2. terreno, suolo e sim., che è deserto e privo di forme di vita: Itaca s. G. Pascoli arido, brullo, desolato, pietroso. ? selvaggio. fecondo, fertile, rigoglioso, verdeggiante Definizione Treccani

