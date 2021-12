La definizione e la soluzione di: Viaggiano su speciali treni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MERSI

Curiosità : Viaggiano su speciali treni

rispetto ai precedenti, spesso dimezzati. Sulla LGV Est européenne, i treni viaggiano a 320 km/h, ossia 20 km/h in più rispetto alle altre linee ad alta ... Significato mersi

Definizione Treccani

Altre definizioni con viaggiano; speciali; treni; Lo sono gli uccelli che viaggiano per il mondo; viaggiano molto; viaggiano nella stiva; Vi ripongono le valigie coloro che viaggiano in macchina; speciali tà della cucina milanese; Una speciali tà piemontese; Una speciali tà al biliardo; Il medico speciali zzato in gastroenterologia; Faceva muovere i treni del secolo XIX; Lavorava nei treni a vapore; Cercano di rispettarlo i treni ; Sigla da autotreni ; Cerca nelle Definizioni