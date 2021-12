La definizione e la soluzione di: Via stretta e sinuosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANFRATTO

Curiosità : Via stretta e sinuosa

Significato anfratto

anfratto s. m. dal lat. anfractus -us, prob. di origine osca, accostato a frangere «rompere», letter. – Luogo stretto e tortuoso o scosceso; stretta rientranza o cavità nel terreno: Per strade occulte e tortuosi a. (Buonarroti il Giov.); negli a. rocciosi e rupestri dei monti (Bacchelli). anfratto s. m. dal lat. anfractus -us, prob. di origine osca, accostato a frangere 'rompere', lett. - luogo stretto e tortuoso anfrattuosità, restringimento, strettoia, strozzatura. allargamento, slargo. Definizione Treccani

