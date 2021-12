La definizione e la soluzione di: La via più breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RETTA

Curiosità : La via piu breve

all'interno di una più ampia sequenza di eventi che sarebbero stati cruciali per la salvezza dell'umanità: ai suoi occhi, la scoperta della nuova via verso l'Oriente ... Significato retta

rètta1 s. f. forse lat. arrecta (auris) «(orecchio) rizzato, teso». – Nell’espressione dare r. a qualcuno, prestargli ascolto, attenzione; lasciarsi persuadere da lui; seguirne gli ammonimenti, i consigli: quando verrà da te, dàgli r. un momento; ho cercato di convincerlo del suo errore, ma non ha retta¹ 'r?t:a s. f. forse lat. arrecta auris 'orecchio rizzato, teso'. - attenzione, ascolto, solo nell'espressione dare r. ? Espressioni: dare retta a qualcuno ? ?. ? dare retta a qualcuno lasciarsi guidare o consigliare da qualcuno, anche fig.: non dar r. a quel che ti suggerisce l'ira ascoltare ø, dare ascolto, fam. Definizione Treccani

