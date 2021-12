La definizione e la soluzione di: Li vezzeggiano i nonni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NIPOTINI

Curiosità : Li vezzeggiano i nonni

Significato nipotini

on line ALLEVARE 1. ALLEVARE significa in senso stretto allattare, nutrire un bambino finché non sia svezzato; ma il significato alla tomba i miei nonni, aveva aiutato a allevare una sterminata quantità di nipoti e nipotini, fra i quali anch’io ero compreso; e infine si era dedicata unicamente al servizio Definizione Treccani

