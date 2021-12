La definizione e la soluzione di: Vergara, al TG2. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DANIELA

Curiosità : Vergara, al TG2

Il TG2 è il telegiornale di Rai 2. Nacque il 15 marzo 1976 sotto la direzione di Andrea Barbato, all'indomani della riforma della Rai che prima trasmetteva ... Significato daniela

Neologismi (2019) santanchismo s. m. (iron.) L’atteggiamento, il comportamento, il modo di pensare e di comunicare della politica Daniela Santanchè. ? E sarà anche un oltraggio alla Resistenza, stessi che prima sanzionavano il «santanchismo» ora corrono con penne e microfoni appresso alla Daniela. (Angelo Mellone, Giornale.it, 19 gennaio 2007, Politica) • C'è simbolo più Definizione Treccani

Altre definizioni con vergara; In TV, quella con Sofia vergara è Modern ing; La vergara del TG; Cerca nelle Definizioni