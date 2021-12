La definizione e la soluzione di: Veloce insetto dalle doppie ali iridescenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LIBELLULA

libèllula s. f. lat. scient. Libellula, dim. del lat. class. libella «livella», a sua depressa (indicata anche in ital. con lo stesso nome) e Libellula quadrimaculata (cioè «libellula dalle quattro macchie»). b. Nel linguaggio com., con sign. più ampio, nome li'b?l:ula s. f. lat. scient. Libellula, dim. del lat. class. libella 'livella', a sua volta dim. di libra 'bilancia'; così detta perché nel volo tiene le ali orizzontali. - 1. zool. nome degli insetti dell'ordine degli odonati con dimensioni da mediea grandi, ali membranose e addome Definizione Treccani

Altre definizioni con veloce; insetto; dalle; doppie; iridescenti; Lo Stefano protagonista di veloce come il vento; Mezzo veloce della Marina Militare; Rapido, veloce ; Tutt altro che veloce ; insetto con quindici paia di zampe; Un insetto ... microspia; Piccolo insetto che ama fare la fila; Un insetto che bombisce; In generale, un farmaco che libera dalle feci; Un equino dalle lunghe orecchie; In alcune culture sono combinati dalle famiglie; Un gelificante derivato dalle mele; Sono doppie nei colossi; Le ha doppie l'addetto; Sono doppie in carretto; La doppie tta del pugile; Biancastri, con effetti iridescenti ; Una preziosa sferetta con riflessi iridescenti ; Pietre iridescenti ; Cerca nelle Definizioni