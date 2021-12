La definizione e la soluzione di: Veloce come un missile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : IPERSONICO

Curiosità : Veloce come un missile

I missili aria-superficie, conosciuti anche come ASM (dall'inglese: Air to Surface Missile) oppure AGM (Air to Ground Missile) sono missili ad uso bellico ... Significato ipersonico

ipersònico agg. comp. di iper- e sonico (pl. m. -ci). – 1. In acustica, relativo a ipersuoni. 2. In aerodinamica, detto di fenomeni e condizioni che si riferiscono a velocità molto elevate, maggiori di quelle dei moti supersonici; più precisamente il termine si usa per numeri di Mach superiori a ipersonico iper's?niko agg. comp. di iper- e sonico pl. m. -ci. - fis. di fenomeni e condizioni riferiti a velocità superiori a quella del suono supersonico, ultrasonico. subsonico. Definizione Treccani

