La definizione e la soluzione di: Varietà di fagioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BORLOTTI

Curiosità : Varieta di fagioli

fagioli è un piatto tipico italiano di cui esistono diverse varianti regionali. Gli ingredienti possono tipicamente comprendere pasta lunga, fagioli, ... Significato borlotti

Definizione Treccani

Altre definizioni con varietà; fagioli; Privo di varietà , uniforme; Una varietà del cane da pastore belga; Ha le varietà perla e antracite; Una varietà del 29 v; Piatto piemontese con fagioli , riso e salame; Tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa; fagioli ni da insalata; Nome veneto dei fagioli ni; Cerca nelle Definizioni