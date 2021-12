La definizione e la soluzione di: Un valore del sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : EMATOCRITO

Curiosità : Un valore del sangue

L'esame del sangue è una tecnica di diagnostica medica che, attraverso il prelievo di sangue venoso, valuta i parametri ematici del paziente evidenziando ... Significato ematocrito

ematòcrito s. m. comp. di emato- e del gr. ???t?? «giudice». – In medicina, il rapporto fra il volume del plasma e quello dei globuli rossi. Anche, l’apparecchio usato per la determinazione di tale rapporto. Definizione Treccani

