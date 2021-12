La definizione e la soluzione di: Si usano per lo slalom. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Curiosità : Si usano per lo slalom

libera si usano sci molto lunghi (minimo 215 cm per gli uomini, 210 cm per le donne) per avere maggiore stabilità alle alte velocità. Come per lo slalom gigante ... Significato sci

sci (ant. ski e schi) di un motoscafo. 2. Sport praticato con gli sci: gara di sci; un campione di sci; fare dello sci. In partic.: sci alpino, comprendente prove di discesa (libera), slalom (speciale sci ant. ski s. m. dal norv. ski. - sport. ciascuno dei due attrezzi usati per scivolare sulla neve ? Espressioni: sci d'acqua o acquatico o nautico ognuno dei due attrezzi, di forma analoga a quella degli sci da neve, su cui si fissano i piedi per scivolare sull'acqua a traino di un motoscafo e, anche, Definizione Treccani

Altre definizioni con usano; slalom; Per farlo si usano ruspe o martelli che abbattono; Le causano forti piogge; usano gli schèttini; Si usano in terapie di cura alternative; Uno slalom sulla neve; Piace... agli slalom isti; Segnano il tracciato dello slalom ; Lo sport degli slalom isti; Cerca nelle Definizioni